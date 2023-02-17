В Одесі завтра будуть вимикати світло через ремонт мережі: в яких районах

Фото: в Одесі завтра будуть вимикати світло через ремонт мереж (GettyImages)

Завтра, 18 лютого, світло в Одесі буде лише під час "білих зон". Електрики повідомили, що на високовольтній ліній буде проведено ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.