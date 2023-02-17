В Одесі завтра будуть вимикати світло через ремонт мережі: в яких районах
Завтра, 18 лютого, світло в Одесі буде лише під час "білих зон". Електрики повідомили, що на високовольтній ліній буде проведено ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"18 лютого енергетики ДТЕК Одеські електромережі будуть виконувати ремонт на високовольтній лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси", - йдеться в повідомленні.
За словами ДТЕК, роботи на лінії в майбутньому дозволять запобігти перегоранню дроту через перенавантаження.
"Всі побутові споживачі будуть перезаживлені від іншої лінії. Проте світло буде тільки в гарантовані години білої зони графіку. Орієнтовно роботи триватимуть до 12 години дня. Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, на вихідних через ремонти можуть вимикати світло у Києві та області.
Наразі дефіциту потужності в енергосистемі немає, проте в Одеській області продовжуються обмеження через пошкодження.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив українців, що відключення світла все ще можливі, попри відсутність дефіциту.
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