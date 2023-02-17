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Розслаблятись рано. Шмигаль попередив, що відключення світла все ще можливе

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П'ятниця 17 лютого 2023 13:51
Розслаблятись рано. Шмигаль попередив, що відключення світла все ще можливе Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Вже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла. Проте росіяни продовжують свої атаки, тож розслаблятися зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет та дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті. Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися дуже рано", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що, незважаючи на те, що дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти енергообладнання розтягнуться на багато місяців.

"Слід розуміти, що у цих випадках окремі регіони час від часу повертатимуться до відключень", - додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше у компанії ДТЕК попереджали, що дефіцит електроенергії може повернутися до України у зв'язку із запланованими найближчим часом ремонтними роботами на певних блоках атомної та теплової генерації.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що сьогодні і у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

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