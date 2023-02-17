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В Одессе завтра будут выключать свет из-за ремонта сети: в каких районах

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Одесса, Пятница 17 февраля 2023 20:14
В Одессе завтра будут выключать свет из-за ремонта сети: в каких районах Фото: в Одессе завтра будут выключать свет из-за ремонта сетей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 18 февраля, свет в Одессе будет только во время "белых зон". Электрики сообщили, что на высоковольтной линии будут проведены ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"18 февраля энергетики ДТЭК Одесские электросети будут производить ремонт на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы", - говорится в сообщении.

По словам ДТЭК, работы на линии в будущем позволят предотвратить перегорание провода из-за перегрузки.

"Все бытовые потребители будут перезаживлены от другой линии. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны графика. Ориентировочно работы продлятся до 12 часов дня. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки", - подчеркнули в компании.

Напомним, на выходных из-за ремонтов могут выключать свет в Киеве и области.

В настоящее время дефицита мощности в энергосистеме нет, однако в Одесской области продолжаются ограничения из-за повреждений.

При этом премьер-министр Денис Шмигаль предупредил украинцев, что отключения света все еще возможны, несмотря на отсутствие дефицита.

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ДТЭК Одесса Электроэнергия
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