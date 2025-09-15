В Одесі затримали підприємницю-агентку ГРУ, яка готувала удари по військових

В Одесі затримали місцеву підприємницю, яка працювала на російську воєнну розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Російська агентка передавала окупантам координати об’єктів Сил оборони, а також фотографувала автомобілі, які паркувалися біля цих будівель.
Ця інформація могла використовуватися не лише для обстрілів регіону, а й для підготовки терактів проти військових, що користувалися цими авто.
Шпигункою виявилася місцева підприємиця. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб через знайомого, який мешкає в Росії та співпрацює з ГРУ.
Серед ймовірних цілей були підрозділи Служби безпеки та Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на південному фронті.
Співробітники СБУ затримали фігурантку безпосередньо під час фіксації транспорту біля оборонного об’єкта.
Під час обшуків у неї вилучили смартфон, де вона зберігала зібрані розвіддані та координувала дії зі своїми кураторами з ГРУ.
Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.За цей злочин їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: в Одесі схопили агентку РФ, яка передавала дані про військових (СБУ)
Нагадаємо, у Києві затримали 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.
Також співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ. Йдеться про затримання 20-річної жінки з Дніпропетровської області та ще одного інформатора росіян з Донецького регіону.
Нещодавно СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка не лише коригувала удари по Дніпру, а й через TikTok поширювала змонтовані окупантами відео з закликами до українців скласти зброю.