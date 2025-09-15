В Одесі затримали підприємницю-агентку ГРУ, яка готувала удари по військових

Російська агентка передавала окупантам координати об’єктів Сил оборони, а також фотографувала автомобілі, які паркувалися біля цих будівель.

Ця інформація могла використовуватися не лише для обстрілів регіону, а й для підготовки терактів проти військових, що користувалися цими авто.

Шпигункою виявилася місцева підприємиця. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб через знайомого, який мешкає в Росії та співпрацює з ГРУ.

Серед ймовірних цілей були підрозділи Служби безпеки та Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на південному фронті.

Співробітники СБУ затримали фігурантку безпосередньо під час фіксації транспорту біля оборонного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, де вона зберігала зібрані розвіддані та координувала дії зі своїми кураторами з ГРУ.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.За цей злочин їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: в Одесі схопили агентку РФ, яка передавала дані про військових (СБУ)