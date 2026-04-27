В Одесі затримали банду на машині з "дипномерами" посольства США

18:06 27.04.2026 Пн
2 хв
У автомобіля був код американського посольства, але є нюанс
aimg Іван Носальський aimg Юлія Акимова
Ілюстративне фото: поліцейські затримали в Одесі банду (facebook.com/gunp.odesa)

В Одесі правоохоронці затримали групу зловмисників, яка використовувала автомобіль із фейковими дипломатичними номерами посольства США.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

Спочатку в мережі з'явилося відео затримання банди в Одесі. На кадрах видно автомобіль із номерами D 002 817 (як правило, код 002 використовують для машин посольства США).

Начальниця департаменту комунікації Нацполіції, коментуючи затримання, зазначила, що його проводили оперуповноважені Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки поліції Одеської області.

За словами Гірдвіліс, автомобіль не має відношення до дипломатичної місії США, а номери є підробленими. Наразі тривають слідчі дії.

Затримання військових ТЦК в Одесі

Нагадаємо, минулого тижня СБУ і Нацполіція затримали в Одесі злочинну групу, до складу якої входили співробітники місцевого ТЦК.

Зловмисники викрадали чоловіків просто на вулицях і насильно затягували до службових автомобілів.

У постраждалих вимагали гроші, погрожуючи побиттям і "прискореним" відправленням на фронт у штурмові підрозділи. Організатором схеми був співробітник ТЦК, який надавав групі інформацію про фінансовий стан потенційних жертв.

Під час затримання фігуранти намагалися втекти і чинили опір, через що спецпризначенці СБУ застосували зброю, простреливши колеса їхнього автомобіля. Усім учасникам банди загрожує до 12 років позбавлення волі.

