В Одессе задержали банду на машине с "дипномерами" посольства США

Изначально в сети появилось видео задержания банды в Одессе. На кадрах видно автомобиль с номерами D 002 817 (как правило, код 002 используется для машин посольства США).

Начальница департамента коммуникации Нацполиции, комментируя задержание, отметила, что его проводили оперуполномоченные Одесского управления департамента внутренней безопасности полиции Одесской области.

По словам Гирдвилис, автомобиль не имеет отношения к дипломатической миссии США, а номера являются поддельными. В настоящее время продолжаются следственные действия.