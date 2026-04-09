Готували вбивство начальника ТЦК: в СБУ розповіли, кого затримали в Одесі
СБУ запобігла серії замовних вбивств в Одесі. Зокрема, замах планувався на начальника одного з районних ТЦК міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Деталі справи
За даними СБУ, в Одесі затримано агента російських спецслужб, який облаштував схованку з боєприпасами та вогнепальною зброєю. Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних ліквідацій.
Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, якого завербували росіяни під час пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах.
Після цього його направили до Одеси, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоїв. У готельному номері агент перевірив боєздатність зброї та доповів куратору з РФ.
Потім фігурант отримав нове завдання - облаштувати інший схрон. Провівши дорозвідку, він заховав зброю у сміттєвих контейнерах центрального парку та передав координати ФСБ.
Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.
"У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити "список" жертв", - розповіли в СБУ.
Фото: агент РФ, якого затримали (t.me/SBUkr)
Затримання агента РФ
Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів, задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також заочно повідомлено про підозру куратору від ФСБ. Його дії кваліфіковано як підготовка теракту, закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.
