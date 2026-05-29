В Одесу з Абхазії везли вибухівку для теракту: подробиці спецоперації ГУР і СБУ

Служба безпеки України спільно з ГУР та ВМС ліквідували масштабний канал морської контрабанди, через який росіяни намагалися доставити в Одесу ударний дрон для проведення терактів. Спецоперація з викриття зловмисників тривала понад рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та ГУР МО України.
За даними слідства, канал постачання організував одеський підприємець, який наразі перебуває за кордоном та веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії.
В обмін на "дозвіл" від російських спецслужб займатися контрабандою на Кавказі, він погодився виконати завдання ФСБ РФ - доправити до Одеси ударний БпЛА на оптоволоконному управлінні з вибухівкою.
Маршрут нелегальних поставок пролягав через акваторію Чорного моря. Бойові засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва фігуранти ховали серед великих партій тютюнових виробів.
У районі острова Зміїний контрабандний товар перевантажували з основного цивільного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити вантаж до одеського узбережжя.
Для безперешкодного проходження суден організатор залучив трьох спільників в Одесі та місцевого прикордонника.
Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів та затримали чотирьох зловмисників "на гарячому" в районі одеського порту.
За підсумками обшуків на території Одеської та Чернівецької областей було вилучено - 1800 коробів контрафактних тютюнових виробів, російський БПЛА з бойовою частиною, незаконно перероблену автоматичну зброю та засоби зв’язку та документацію.
"Співробітники "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України спільно зі Службою безпеки України та ВМС України провели багатоетапну спецоперацію, робота над якою тривала понад рік", - повідомили в розвідці.
Наразі чотирьом затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Організатору схеми готується заочна підозра. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
