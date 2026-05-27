Навів "Іскандери" по Одесі: СБУ затримала агента РФ у рясі

11:05 27.05.2026 Ср
Що знайшли в телефоні затриманого клірика?
aimg Ірина Глухова
Навів "Іскандери" по Одесі: СБУ затримала агента РФ у рясі Фото ілюстративне: СБУ затримала священника в Одесі (facebook com SecurSerUkraine)
СБУ в Одесі затримала клірика УПЦ Московського патріархату, який скоригував подвійний удар балістичними ракетами "Іскандер-М" по місту у березні 2024 року.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Подвійний удар по Одесі

Як розповіли в СБУ, за координатами священника росіяни атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Тоді перша ракета влучила у житлову забудову та цивільну інфраструктуру. Після цього російські окупанти завдали повторного удару по тій самій локації, коли на місце прибули екстрені служби.

У СБУ зазначили, що після атаки священник передав російському ГРУ інформацію про наслідки удару та намагався "залягти на дно", щоб уникнути викриття.

Втім, контррозвідка встановила його причетність до коригування обстрілу та затримала за місцем проживання.

Як його завербували

Як встановило розслідування, клірик потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.

Після вербування він, не знімаючи церковної ряси, обходив Одесу та позначав на Google-картах геолокації потенційних цілей.

Зібрані дані агент передавав через чат-бот, який адміністрував зрадник Сергій Лебедєв на псевдо "Лохматий", що переховується у Донецьку та працює на російську воєнну розвідку.

Також, за даними СБУ, священник передавав ворогу координати української ППО в Одеській області та інформацію про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема про систему її захисту.

Після удару по енергооб'єкту агент інформував російське ГРУ про наслідки атаки.

Затримання

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Навів "Іскандери" по Одесі: СБУ затримала агента РФ у рясі

Фото: російському агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна (t.me/SBUkr)

Агенти РФ в рясі

Служителів церкви в Україні не рідко затримують за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.

Так, минулого року в Одесі СБУ викрила двох кліриків Московського патріархату, які працювали в інтересах РФ: один поширював пропагандистські фейки, інший виправдовував обстріли України.

У Харківській області затримали настоятеля храму УПЦ (МП), якого підозрюють у передачі ворогу даних про Сили оборони.

Також у Сумській області викрили протоієрея, який, за даними слідства, коригував удари російської воєнної розвідки.

Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
