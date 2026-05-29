В Одессу из Абхазии везли взрывчатку для теракта: подробности спецоперации ГУР и СБУ

17:05 29.05.2026 Пт
3 мин
Украинские силовики завершили операцию, которая длилась более года
aimg Сергей Козачук
Фото: СБУ то ГУР сорвали доставку дрона ФСБ в Одессу (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины совместно с ГУР и ВМС ликвидировали масштабный канал морской контрабанды, через который россияне пытались доставить в Одессу ударный дрон для проведения терактов. Спецоперация по разоблачению злоумышленников продолжалась более года.

Детали враждебной схемы

По данным следствия, канал поставки организовал одесский предприниматель, который сейчас находится за границей и ведет нелегальный бизнес во временно оккупированной Абхазии.

В обмен на "разрешение" от российских спецслужб заниматься контрабандой на Кавказе, он согласился выполнить задание ФСБ РФ - доставить в Одессу ударный БпЛА на оптоволоконном управлении со взрывчаткой.

Маршрут нелегальных поставок пролегал через акваторию Черного моря. Боевые средства поражения и беспилотные системы российского производства фигуранты прятали среди крупных партий табачных изделий.

В районе острова Змеиный контрабандный товар перегружали с основного гражданского судна на маломерные катера, чтобы скрыто доставить груз к одесскому побережью.

Для беспрепятственного прохождения судов организатор привлек трех сообщников в Одессе и местного пограничника.

Результаты спецоперации

Правоохранители поэтапно задокументировали действия фигурантов и задержали четырех злоумышленников "на горячем" в районе одесского порта.

По итогам обысков на территории Одесской и Черновицкой областей было изъято - 1800 коробов контрафактных табачных изделий, российский БПЛА с боевой частью, незаконно переделанное автоматическое оружие и средства связи и документацию.

Фото: ликвидирован канал российской контрабанды (t.me/SBUkr)

"Сотрудники "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно со Службой безопасности Украины и ВМС Украины провели многоэтапную спецоперацию, работа над которой длилась более года", - сообщили в разведке.

Сейчас четырем задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Организатору схемы готовится заочное подозрение. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачение вражеских агентов

Напомним, ранее Служба безопасности Украины "по горячим следам" задержала 18-летнего киевлянина, который корректировал комбинированный обстрел столицы в ночь на 24 мая 2026 года. Злоумышленник фиксировал последствия ударов и обозначал на гугл-карте маршруты перемещения техники ВСУ для подготовки новых вражеских атак.

Также в Донецкой области контрразведка разоблачила российскую корректировщицу и ликвидировала боевика РФ, который скрывался в ее доме. Во время спецоперации оккупант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен украинскими защитниками.

Кроме этого, в Одессе спецслужбы задержали клирика УПЦ Московского патриархата, который оказался агентом российского ГРУ. Священник корректировал двойной удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по портовому городу в марте 2024 года, в результате которого пострадали жилая застройка и экстренные службы.

