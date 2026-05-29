В Одессу из Абхазии везли взрывчатку для теракта: подробности спецоперации ГУР и СБУ

Служба безопасности Украины совместно с ГУР и ВМС ликвидировали масштабный канал морской контрабанды, через который россияне пытались доставить в Одессу ударный дрон для проведения терактов. Спецоперация по разоблачению злоумышленников продолжалась более года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и ГУР МО Украины.
По данным следствия, канал поставки организовал одесский предприниматель, который сейчас находится за границей и ведет нелегальный бизнес во временно оккупированной Абхазии.
В обмен на "разрешение" от российских спецслужб заниматься контрабандой на Кавказе, он согласился выполнить задание ФСБ РФ - доставить в Одессу ударный БпЛА на оптоволоконном управлении со взрывчаткой.
Маршрут нелегальных поставок пролегал через акваторию Черного моря. Боевые средства поражения и беспилотные системы российского производства фигуранты прятали среди крупных партий табачных изделий.
В районе острова Змеиный контрабандный товар перегружали с основного гражданского судна на маломерные катера, чтобы скрыто доставить груз к одесскому побережью.
Для беспрепятственного прохождения судов организатор привлек трех сообщников в Одессе и местного пограничника.
Правоохранители поэтапно задокументировали действия фигурантов и задержали четырех злоумышленников "на горячем" в районе одесского порта.
По итогам обысков на территории Одесской и Черновицкой областей было изъято - 1800 коробов контрафактных табачных изделий, российский БПЛА с боевой частью, незаконно переделанное автоматическое оружие и средства связи и документацию.
"Сотрудники "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно со Службой безопасности Украины и ВМС Украины провели многоэтапную спецоперацию, работа над которой длилась более года", - сообщили в разведке.
Сейчас четырем задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Организатору схемы готовится заочное подозрение. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
