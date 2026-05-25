Наводила удари по ЗСУ та ховала вдома бойовика: агентку РФ викрили на Донеччині

СБУ затримала на Донеччині російську коригувальницю та ліквідувала бойовика РФ, який переховувався у її будинку.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

"Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами", - йдеться у повідомленні.

Деталі затримання

Як розповіли в СБУ, російський військовий з позивним “Шаман” проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді.

Там він встановив зв’язок із місцевою безробітною, яка надалі переховувала його у своєму будинку.

Далі, як йдеться у повідомленні, рашист залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околицях.

Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони.

Після цього вона передавала геолокації потенційних “цілей” російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу.

За даними СБУ, “Шаман” проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора.

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідувальну активність ворожої “пари” та провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: на Донеччині СБУ затримала жінку, яка ховала вдома російського бойовика і наводила вогонь на українські позиції (t.me/SBUkr)