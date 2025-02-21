В Одесі запровадили відключення світла після атак на енергооб'єкти

Відключення світла в Одесі були запроваджені у п'ятницю, 21 лютого. Обмеження діють для побутових та промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили енергетики, триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області. Фахівці працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
"Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів м.Одеса", - йдеться у повідомленні.
За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні станом на 8:30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня.
Як повідомлялося раніше, для збалансування енергосистеми сьогодні з 06:00 до 20:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості. Відключення світла для споживачів не діють, за винятком аварійних ситуацій в мережах.
Нагадаємо, в ніч на 19 лютого російські дрони масовано атакували Одесу та район. Окупанти вдарили по енергооб'єкту, внаслідок чого тисячі людей залишилися без світла.
Також в ніч на 20 лютого росіяни атакували енергетичний об'єкт в Одеській області. Через атаку було знеструмлено близько 5 тисяч жителів Одеси.
Крім того, вчора ворог масовано атакував газову інфраструктуру України дронами та ракетами. Серед іншого, були пошкоджені виробничі потужності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.