В Одесі запровадили відключення світла після атак на енергооб'єкти

Як зазначили енергетики, триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області. Фахівці працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

"Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів м.Одеса", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні станом на 8:30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня.

Як повідомлялося раніше, для збалансування енергосистеми сьогодні з 06:00 до 20:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості. Відключення світла для споживачів не діють, за винятком аварійних ситуацій в мережах.