В Одессе ввели отключения света после атак на энергообъекты

Как отметили энергетики, продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты в Одесской области. Специалисты работают для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

"Сейчас оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что вызывает необходимость отключений промышленных и бытовых потребителей г. Одесса", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня по состоянию на 8:30 его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня.

Как сообщалось ранее, для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 20:00 применяются ограничения мощности для промышленности. Отключения света для потребителей не действуют, за исключением аварийных ситуаций в сетях.