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В Одессе ввели отключения света после атак на энергообъекты

Фото: в Одессе ввели отключения света 21 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Одессе были введены в пятницу, 21 февраля. Ограничения действуют для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили энергетики, продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты в Одесской области. Специалисты работают для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

"Сейчас оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что вызывает необходимость отключений промышленных и бытовых потребителей г. Одесса", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня по состоянию на 8:30 его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня.

Как сообщалось ранее, для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 20:00 применяются ограничения мощности для промышленности. Отключения света для потребителей не действуют, за исключением аварийных ситуаций в сетях.

Атаки на энергетику

Напомним, в ночь на 19 февраля российские дроны массированно атаковали Одессу и район. Оккупанты ударили по энергообъекту, в результате чего тысячи людей остались без света.

Также в ночь на 20 февраля россияне атаковали энергетический объект в Одесской области. Из-за атаки было обесточено около 5 тысяч жителей Одессы.

Кроме того, вчера враг массированно атаковал газовую инфраструктуру Украины дронами и ракетами. Среди прочего, были повреждены производственные мощности.

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ОдессаЭнергетикиЭлектроэнергияОтключения света