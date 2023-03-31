В Одесі запрацюють фонтани: названо дату

Фонтани будуть працювати:

на Театральній площі,

в сквері Пале-Рояль,

в Міському саду,

на Соборній площі.

Також запустять фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі завершують опалювальний сезон.

РБК-Україна також повідомляло, що в Одесі демонтували меморіальну дошку на честь Олександра Суворова.

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