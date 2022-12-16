В Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден

Співробітники Служби безпеки України в Одесі заблокували канал незаконного переправлення за кордон українців призовного віку під виглядом моряків іноземних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що до організації нелегального перевезення причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків. Вона пропонувала потенційним призовникам виїхати за межі України, прикриваючись нібито роботою на іноземних торгових суднах.

Для цього зловмисниця забезпечувала своїх клієнтів" підробленими документами про непридатність до військової служби. Вартість "послуг" становила від 7 до 8 тисяч доларів. Сума залежала від обставин і терміновості рейсу.

Повідомляється, що для реалізації схеми зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Чоловік зустрічався з клієнтами, вів переговори та отримував від них гроші за втечу за кордон.

Ще одним учасником групи був керівник місцевого навчального центру моряків, який користувався власними зв’язками в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про "стан здоров’я". Готовий пакет фейкових документів клієнти отримували від кур’єра.

Для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери та намагалися діяти максимально законспіровано.

Проте співробітникам СБУ вдалося задокументувати одержання фігурантами майже 8 тисяч доларів за виготовлення "білого квитка". Правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника морського навчального центру.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинних дій, а також готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у межах кримінального провадження за: