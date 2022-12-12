У Херсонській області затримали трьох осіб, які проводили "референдум" під дулом автомата

Правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Зловмисниками виявились колишні представники "виборчих комісій", створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону. Вони виконували вказівки Москви щодо підготовки та проведення незаконного "референдуму" з "приєднання" до РФ захоплених районів півдня України", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що зловмисники особисто закликали людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь РФ. Колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

"У разі відмови зловмисники одразу "зверталися" до озброєних росіян, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - заявили в СБУ.

Правоохоронці виявили трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області та затримали їх. Їм вже оголосили підозри у колабораційній діяльності. Максимальне покарання за скоєний злочин може сягати до 10 років позбавлення волі.