У Херсонській області затримали трьох осіб, які проводили "референдум" під дулом автомата
Правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Зловмисниками виявились колишні представники "виборчих комісій", створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону. Вони виконували вказівки Москви щодо підготовки та проведення незаконного "референдуму" з "приєднання" до РФ захоплених районів півдня України", - йдеться у повідомленні.
СБУ зазначає, що зловмисники особисто закликали людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь РФ. Колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".
"У разі відмови зловмисники одразу "зверталися" до озброєних росіян, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - заявили в СБУ.
Правоохоронці виявили трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області та затримали їх. Їм вже оголосили підозри у колабораційній діяльності. Максимальне покарання за скоєний злочин може сягати до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.
СБУ затримала колишнього правоохоронця, який допомагав росіянам створити в Херсоні аналог ФСБ.
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