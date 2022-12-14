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Надав автобуси для перевезення росіян з Криму до Херсону: затримано ще одного ворожого посібника

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Середа 14 грудня 2022 12:23
Надав автобуси для перевезення росіян з Криму до Херсону: затримано ще одного ворожого посібника Фото: СБУ затримала ворожого посібника, який надав автобуси для перевезення росіян з Криму до Херсону (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України затримала ще одного поплічника російських окупантів у ході стабілізаційних заходів у Херсоні. Він надав автобуси для перевезення загарбників з Криму до Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні окупаційних угруповань під час захоплення Херсону. Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад окупантів з Криму.

До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.

Після звільнення Херсону чоловік намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя.

Але СБУ вдалося своєчасно викрили зловмисника. Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн Євросоюзу.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь агресора. Для цього він "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в РФ.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканка селища Чкаловське (Харківська область), яка закликала виводити з обігу українську гривню під час окупації населеного пункту.

Раніше у Херсонській області затримали трьох осіб, які допомагали окупантам проводити "референдум" та погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

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Служба безпеки України Херсон
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