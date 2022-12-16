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В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов

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Одесса, Пятница 16 декабря 2022 12:40
В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов Фото: в Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе заблокировали канал незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста под видом моряков иностранных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что к организации нелегальной перевозки причастна глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам выехать за пределы Украины, прикрываясь якобы работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница обеспечивала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" составляла от 7 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от обстоятельств и срочности рейса.

Сообщается, что для реализации схемы злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Мужчина встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

Еще одним участником группы был руководитель местного учебного центра моряков, который пользовался собственными связями в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья. Готовый пакет фейковых документов клиенты получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудникам СБУ удалось задокументировать получение фигурантами около 8 тысяч долларов за изготовление "белого билета". Правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

Во время обысков по местам их проживания обнаружены компьютерная техника и документация с доказательствами преступных действий, а также наличные, полученные преступным путем.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства по:

  • ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ задержала российского пособника, предоставившего автобусы для перевозки захватчиков из Крыма в Херсон.

Ранее в Херсонской области задержаны три человека, которые помогали россиянам проводить "референдум" и угрожали расстрелом людям, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

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