ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі викрили лікарів, які продавали "липові" довідки ВЛК для ухилянтів

Одеса, Середа 22 жовтня 2025 12:04
UA EN RU
В Одесі викрили лікарів, які продавали "липові" довідки ВЛК для ухилянтів Фото: в Одесі викрили лікарів, які продавали “липові” довідки ВЛК (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

ДБР викрило схему в одеському ТЦК. Лікарі видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, що дозволяло ухилитися від мобілізації за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі комісією лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси.

Вони видавали військовозобов’язаним "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії без їх фактичної присутності. Такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

За даними слідства, члени ВЛК мали попередні "платні" домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше.

В бюро зазначили, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих.

Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває, щоб встановити повне коло осіб причетних до оборудки.

Нагадаємо, що на початку місяця у Дніпрі військовий ТЦК безпідставно знімав придатних до служби родичів і знайомих з військового обліку через "Оберіг". Серед них був і його брат.

Раніше ми також писали про ліквідацію ще однієї схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ТЦК
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію