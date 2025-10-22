В Одессе разоблачили врачей, которые продавали "липовые" справки ВЛК для уклонистов

ГБР разоблачило схему в одесском ТЦК. Врачи выдавали фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников, что позволяло уклониться от мобилизации за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Работники ГБР разоблачили и заблокировали попытку подрыва мобилизации в Одессе комиссией врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы.

Они выдавали военнообязанным "липовые" выводы о прохождении военно-врачебной комиссии без их фактического присутствия. Такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

По данным следствия, члены ВВК имели предварительные "платные" договоренности с участниками масштабной коррупционной схемы, которых работники ГБР разоблачили ранее.

В бюро отметили, что организовал сделку местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых.

Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тысяч долларов. Обвинительные акты в отношении их уже направлены в суд.

Сейчас четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сейчас решается вопрос об отстранении от должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается, чтобы установить полный круг лиц, причастных к сделке.