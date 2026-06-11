ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі відкрили для купання перші 13 пляжів

20:35 11.06.2026 Чт
2 хв
Які локації увійшли до списку?
aimg Валерій Ульяненко
В Одесі відкрили для купання перші 13 пляжів Фото: в Одесі відкрили для купання перші пляжні зони (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Одесі перші пляжні зони визнали безпечними для купання. В подальшому цей список може стати ще більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Сьогодні підписав спільний з командуванням оперативно-тактичного угруповання "Одеса" наказ про доступ громадян до оздоровчих зон на узбережжі. За матеріалами Спецкомісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки", - зазначив він.

Читайте також: Одеса відкриває пляжі, Карпати чекають: де та за скільки в Україні можна відпочити влітку 2026

Серед відкритих локацій:

  • пляжі "Золотий берег"
  • "Курортний"
  • комунальний пляж для осіб з інвалідністю
  • "Чайка"
  • "Аркадія" (у районі нічних клубів Red Line та Ibiza)
  • "Дельфін"
  • "Калетон"
  • інклюзивний пляж "Без меж"

Кіпер зауважив, що всі пляжні зони перед відкриття перевірили на доступність до укриттів, організації рятувальних постів та інших умов для перебування відпочиваючих.

"Перелік безпечних зон для оздоровлення може розширюватися після проходження відповідних перевірок. Оздоровлюйтесь і будьте уважні до сигналів повітряної тривоги та рекомендацій рятувальних служб", - йдеться у його заяві.

Нагадаємо, в Києві продовжує діяти рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Через воєнний стан та загрозу масових скупчень офіційний літній сезон у столиці цьогоріч оголошувати не будуть.

Крім того, пляжний сезон у Миколаївській області цього літа, ймовірно, не стартує через безпекові ризики та близькість регіону до зони бойових дій. Водночас місцева влада розглядає можливі рішення, які в перспективі дозволять відкриття окремих пляжів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Пляжі
Новини
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен