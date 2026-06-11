В Одесі відкрили для купання перші 13 пляжів

В Одесі перші пляжні зони визнали безпечними для купання. В подальшому цей список може стати ще більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Сьогодні підписав спільний з командуванням оперативно-тактичного угруповання "Одеса" наказ про доступ громадян до оздоровчих зон на узбережжі. За матеріалами Спецкомісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки", - зазначив він.

Серед відкритих локацій:

пляжі "Золотий берег"

"Курортний"

комунальний пляж для осіб з інвалідністю

"Чайка"

"Аркадія" (у районі нічних клубів Red Line та Ibiza)

"Дельфін"

"Калетон"

інклюзивний пляж "Без меж"

Кіпер зауважив, що всі пляжні зони перед відкриття перевірили на доступність до укриттів, організації рятувальних постів та інших умов для перебування відпочиваючих.

"Перелік безпечних зон для оздоровлення може розширюватися після проходження відповідних перевірок. Оздоровлюйтесь і будьте уважні до сигналів повітряної тривоги та рекомендацій рятувальних служб", - йдеться у його заяві.