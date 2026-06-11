ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Одессе открыли для купания первые 13 пляжей

20:35 11.06.2026 Чт
2 мин
Какие локации вошли в список?
aimg Валерий Ульяненко
В Одессе открыли для купания первые 13 пляжей Фото: в Одессе открыли для купания первые пляжные зоны (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Одессе первые пляжные зоны признали безопасными для купания. В дальнейшем этот список может стать еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Сегодня подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса" приказ о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. По материалам Спецкомиссии МВА, которая обследовала участки, первые 13 пляжных зон признаны соответствующими установленным требованиям безопасности", - отметил он.

Читайте также: Одесса открывает пляжи, Карпаты ждут: где и за сколько в Украине можно отдохнуть летом 2026 года

Среди открытых локаций:

  • пляжи "Золотой берег"
  • "Курортный"
  • коммунальный пляж для лиц с инвалидностью
  • "Чайка"
  • "Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza)
  • "Дельфин"
  • "Калетон"
  • инклюзивный пляж "Без границ"

Кипер отметил, что все пляжные зоны перед открытием проверили на доступность к укрытиям, организации спасательных постов и других условий для пребывания отдыхающих.

"Перечень безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок. Оздоравливайтесь и будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги и рекомендациям спасательных служб", - говорится в его заявлении.

Напомним, в Киеве продолжает действовать рекомендация Совета обороны не посещать пляжи. Из-за военного положения и угрозы массовых скоплений официальный летний сезон в столице в этом году объявлять не будут.

Кроме того, пляжный сезон в Николаевской области этим летом, вероятно, не стартует из-за рисков безопасности и близости региона к зоне боевых действий. В то же время местные власти рассматривают возможные решения, которые в перспективе позволят открытие отдельных пляжей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Пляжи
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват