Лише 4 кілометри до фронту: що буде з пляжами у Миколаївській області у 2026 році

Пляжний сезон у Миколаївській області цього літа, ймовірно, не відкриють через безпекову ситуацію та близькість регіону до лінії фронту. Водночас місцева влада вже опрацьовує варіанти, які могли б дозволити відкрити окремі пляжі у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма для "Новини.Live" .

Головне: Безпекові ризики: Відкриття моря малоймовірне через близькість фронту, загрозу артилерійських обстрілів та атак FPV-дронами.

Відкриття моря малоймовірне через близькість фронту, загрозу артилерійських обстрілів та атак FPV-дронами. Позиція військових: Сили оборони виступають проти відкриття узбережжя не лише через мінну небезпеку, а й через пряму видимість зон відпочинку для ворога.

Сили оборони виступають проти відкриття узбережжя не лише через мінну небезпеку, а й через пряму видимість зон відпочинку для ворога. Технічна підготовка: Влада вже розробила перелік пляжів та захисних заходів, які застосують, якщо безпекова ситуація покращиться.

Влада вже розробила перелік пляжів та захисних заходів, які застосують, якщо безпекова ситуація покращиться. Де можна відпочивати: Доступними для туристів залишаться внутрішні водойми, озера, басейни та вже розміновані рекреаційні зони.

Доступними для туристів залишаться внутрішні водойми, озера, басейни та вже розміновані рекреаційні зони. Стан бізнесу: Туристична галузь регіону перебуває у "катастрофічному" стані.

Чому пляжі можуть не відкрити

За словами Кіма, головною проблемою залишаються високі ризики для відпочивальників. Якщо в Одесі відстань до потенційно небезпечних зон становить близько 130 кілометрів, то на Миколаївщині окремі пляжі розташовані лише за 4-30 кілометрів від небезпечних територій.

Через це військові виступають проти відкриття узбережжя. Йдеться не лише про мінну небезпеку, а й про загрозу ударів FPV-дронами та артилерією.

Які варіанти розглядають

Попри складну ситуацію, область уже готує технічні рішення на випадок, якщо безпекова ситуація дозволить частково відкрити пляжі.

Зокрема, влада опрацьовує можливість використання:

спеціальних буїв;

захисних загороджень;

заходів із розмінування окремих територій.

За словами Кіма, вже є перелік конкретних пляжів, які могли б відкрити у разі отримання відповідного дозволу.

Що буде доступним для відпочинку

Наразі в області розраховують насамперед на внутрішній туризм. Для відпочинку можуть бути доступними:

озера;

внутрішні водойми;

басейни;

рекреаційні зони, де вже провели розмінування.

Відкритий доступ до моря цього року, за оцінками ОВА, малоймовірний.

Що відбувається з туристичним бізнесом

Кім також визнав, що туристична сфера регіону переживає дуже складний період. Через війну та закриті пляжі бізнес фактично втратив повноцінний сезон.

За словами очільника області, ситуація для туристичної галузі є "катастрофічною", тому Миколаївщина планує звертатися до держави по допомогу для відновлення та підтримки бізнесу.