В Одесі вибухнув автомобіль: 21-річний водій загинув на місці

В Одесі сьогодні вранці вибухнув автомобіль Toyota, 21-річний водій транспортного засобу загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Одещини.
Вибух автомобіля стався на вулиці Академіка Корольова. Повідомленя правоохоронцям про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.
"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - повідомили в поліції.
Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.
Деталі вибуху поки невідомі. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин. Також в Нацполції опублікували фото з місця НП:
Фото: внаслідок вибуху загинув водій (od.npu.gov.ua)
Нагадаємо,4 січня в Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військового. Правоохоронці кваліфікували це як терористичний акт.
Наступного дня правоохоронці затримали агентку Росії, яка влаштувала підрив автомобіля військовослужбовця.
Також раніше повідомлялось, що у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.