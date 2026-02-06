В Одессе взорвался автомобиль: 21-летний водитель погиб на месте

Взрыв автомобиля произошел на улице Академика Королева. Сообщение правоохранителям об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

Детали взрыва пока неизвестны. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств. Также в Нацполции опубликовали фото с места ЧП:

Фото: в результате взрыва погиб водитель (od.npu.gov.ua)