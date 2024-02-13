В Одесі вибухи, працює ППО

В Одесі 13 лютого пролунали вибухи, працює ППО. Жителів міста просять залишатися у укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Повітряні сили ЗСУ.

"Працює ППО", - пише "Думська".

Крім того, голова ОВА Олег Кіпер звернувся з важливим проханням.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою!" - констатував він.

Повітряна тривога на півдні України

ППО працювала в Одесі під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 14:26. Крім Одеської області, тривогу було оголошено у Запорізькій та Миколаївській області. Повітряні сили повідомляли про активність тактичної авіації РФ.

"Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - йшлося у повідомленні.

Наразі тривогу у зазначених областях скасували, о 14:47.

Обстріл Дніпра 13 лютого

Російські війська 13 лютого атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.

Зазначимо, вночі на 13 лютого Росія атакувала територію України 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму. Загалом ППО збила 16 ворожих дронів. Детальніше про атаку на Дніпро - у матеріалі.