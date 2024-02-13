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Нічний удар по Дніпру: ППО збила 10 дронів, але є і влучання в енергетичний об'єкт

Вівторок 13 лютого 2024 07:39
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Нічний удар по Дніпру: ППО збила 10 дронів, але є і влучання в енергетичний об'єкт Фото: війська РФ вночі атакували Дніпро та область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 13 лютого, атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 "Шахедів" у Дніпровському районі. Але сталося кілька влучань у Дніпрі. Під ударом виявився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, росіяни також влучили і в інфраструктурний об'єкт, на якому спалахнула пожежа, але вогонь оперативно загасили.

"Дякую тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору. У тому числі й герої-енергетики. Вони вже повернули світло жителям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі будинки", - додав Лисак.

Атака російських військ Дніпром 13 лютого

У ніч на 13 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Жителі міста чули вибухи, в області влада оголосила повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомлялося про кілька хвиль ударних дронів, а також про пуски двох крилатих ракет у напрямку міста.

Пізніше стало відомо, що через атаку росіян по Дніпру деякі райони міста залишилися без світла, тепла та водопостачання.

Також повідомлялося, що в ніч проти 13 лютого противник атакував Україну 23 ударними дронами типу Shahed-136/131. Українські сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників.

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