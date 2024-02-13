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В Одессе взрывы, работает ПВО

Одесса, Вторник 13 февраля 2024 14:55
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В Одессе взрывы, работает ПВО Фото: в Одессе взрывы 13 фефраля, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе 13 февраля прогремели взрывы, работает ПВО. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Воздушные силы ВСУ.

"Работает ПВО", - пишет "Думская".

Кроме того, глава ОВА Олег Кипер обратился с важной просьбой.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя!" - констатировал он.

Воздушная тревога на юге Украины

ПВО работала в Одессе во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 14:26. Кроме Одесской области, тревога была объявлена в Запорожской и Николаевской области. Воздушные силы сообщали про активность тактической авиации РФ.

"Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" - говорилось в сообщении.

На данный момент тревогу в указанных областях отменили, в 14:47.

Обстрел Днепра 13 февраля

Российские войска 13 февраля, атаковали дронами Днепр и область, зафиксированы попадания в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбила 10 дронов-камикадзе.

Отметим, в ночь на 13 февраля Россия атаковала территорию Украины 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма. В общей сложности ПВО сбила 16 вражеских дронов. Детальнее об атаке на Днепр - в материале.

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Одесса ПВО
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