В Одесі тривога лунала майже всю ніч: у будинках та закладах освіти вибиті вікна (фото)

Обстріли Одеси та області

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого росіяни також атакували Одесу безпілотниками. В результаті обстрілу було зруйновано житловий одноповерховий будинок. Також було вибито вікна в будівлях навколо.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 12 лютого в результаті дронової атаки було пошкоджено багатоповерхівку, а саме квартиру на верхніх поверхах. Крім цього, під удар потрапив об'єкт рекреаційної інфраструктури, після чого там загорілися господарські будівлі.

Також ми повідомляли, що в ніч на 9 лютого ворог атакував і Одесу та область. В обласному центрі було пошкоджено житлову забудову, газову трубу та горіли автомобілі.