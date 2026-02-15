В Одессе тревога звучала почти всю ночь: в домах и учебных заведениях выбиты окна (фото)

Обстрелы Одессы и области

Напомним, в ночь на 14 февраля россияне также атаковали Одессу беспилотниками. В результате обстрела был разрушен жилой одноэтажный дом. Также были выбиты окна в зданиях вокруг.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером 12 февраля в результате дроновой атаки была повреждена многоэтажка, а именно квартира на верхних этажах. Кроме этого, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, после чего там загорелись хозяйственные постройки.

Также мы сообщали, что в ночь на 9 февраля враг атаковал и Одессу и область. В областном центре была повреждена жилая застройка, газовая труба и горели автомобили.