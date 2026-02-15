RU

В Одессе тревога звучала почти всю ночь: в домах и учебных заведениях выбиты окна (фото)

Фото: поврежденное здание в Одессе (ht.me/odesaMVA/1197)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне 15 февраля атаковали Одессу и область почти всю ночь, из-за чего в регионе была тревога. В результате вражеского обстрела в городе в очередной раз зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергей Лысак.

Читайте также: Россияне ударили по энергообъекту в Одессе: есть серьезные разрушения

"Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре", - говорится в сообщении.

К счастью, информации о пострадавших не было. В то же время в одном из районов Одессы зафиксировали повреждения.

"В одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия", - добавил Сергей Лысак.

 

 

Обстрелы Одессы и области

Напомним, в ночь на 14 февраля россияне также атаковали Одессу беспилотниками. В результате обстрела был разрушен жилой одноэтажный дом. Также были выбиты окна в зданиях вокруг.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером 12 февраля в результате дроновой атаки была повреждена многоэтажка, а именно квартира на верхних этажах. Кроме этого, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, после чего там загорелись хозяйственные постройки.

Также мы сообщали, что в ночь на 9 февраля враг атаковал и Одессу и область. В областном центре была повреждена жилая застройка, газовая труба и горели автомобили.

