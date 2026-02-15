Європа без США не стримає Росію: у НАТО назвали масштаби залежності

Європейські країни здатні виробляти сучасну зброю, однак залишаються критично залежними від США у сфері розвідки, логістики та командування. Без американських можливостей стримування Росії буде вкрай складним.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Politico розповіли дипломати та військові аналітики.

Видання згадує, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно висміяв ідею оборони Європи без США і заявив, що континент не має достатніх можливостей без американської підтримки.

Зазначається, що хоча європейська промислова база і здатна виробляти танки, літаки, ракети чи артилерію, вона все ще значно залежить від Пентагону в питаннях розвідки, логістики, зв’язку та систем командування і управління. Саме ці компоненти забезпечують ефективність усіх бойових платформ.

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа має бути готовою замінити американські стратегічні засоби власними. Водночас експерти визнають: повне відокремлення від США буде надзвичайно дорогим і тривалим процесом.

За оцінкою Рютте, такий крок коштував би до 10% ВВП - удвічі більше за нинішній оборонний орієнтир НАТО. Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень оцінюють потенційні витрати приблизно в 1 трильйон доларів.

Де Європа вже має альтернативи

У сфері повітряного спостереження країни НАТО шукають заміну літакам AWACS. Замість американського Boeing E-7A Wedgetail частина союзників розглядає європейську альтернативу - Saab GlobalEye.

У протиповітряній обороні поряд із американськими системами Patriot доступний франко-італійський комплекс SAMP-T, який уже використовується Україною.

Європа також має власні транспортні літаки Airbus A400M, хоча у сфері дозаправки в повітрі значно поступається США - американський флот налічує близько 450 літаків-заправників проти приблизно 156 у Європи.

Найбільша вразливість - розвідка та космос

Найскладніше в Європі з розвідувальними та космічними можливостями, що є у США. Європейські країни значною мірою покладаються на американські супутникові дані та системи спостереження, зазначає видання.

Після тимчасового призупинення обміну розвідданими між США та Україною, Київ та його союзники активізували пошук альтернатив. Україна, зокрема, використовує дані фінської компанії ICEYE, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж забезпечує близько двох третин розвідувальної підтримки України.

Водночас ЄС розвиває власну супутникову систему IRIS², яка має стати альтернативою Starlink, однак її запуск очікується не раніше 2030 року.

Політичний фактор

Окремою проблемою є політична роздробленість ЄС. Рішення у сфері оборони часто потребують одностайності, що ускладнює швидкі кроки. Експерти наголошують: головна проблема Європи не стільки в нестачі ресурсів, скільки у відсутності координації.

На тлі зростаючих сумнівів щодо довгострокової надійності США як безпекового партнера питання стратегічної автономії Європи стає одним із ключових для майбутнього континенту.