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В Одесі на тлі атаки "Шахедами" пролунали вибухи: є влучання

Ілюстративне фото: в Одесі на тлі атаки "Шахедами" пролунали вибухи 3 липня facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталія Кава

Вночі четверга, 3 липня, в Одесі було чути звуки вибухів. Місто перебуває під атакою російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Близько 02:30 Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів на півдні України. А вже о 02:52 було уточнено, що безпілотники рухаються на Одесу.

Водночас мер міста Геннадій Труханов написав, що Одеса перебуває під атакою ворожих дронів.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Оновлено о 03:45

Труханов уточнив, що в результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки. 

"Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби", - написав він.

Оновлено о 03:15

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. 

Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. 

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - написав Кіпер.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, ввечері середи, 2 липня, російська армія традиційно запустила по території України декілька груп ударних безпілотників. Про сигнал тривоги повідомлялось у низці областей.

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу

Відомо, що "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинули люди, а також кількох госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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