РФ запустила "Шахеди": де в Україні попереджають про загрозу ударів

Російська Федерація ввечері середи, 2 липня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:30. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 22:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Чернігівської області.

Окрім цього Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході.

Оновлено о 22:58

Сигнал тривоги оголошено також у Києві.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу