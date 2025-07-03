В Одессе на фоне атаки "Шахедами" прогремели взрывы: есть попадания

Около 02:30 Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов на юге Украины. А уже в 02:52 было уточнено, что беспилотники движутся на Одессу.

В то же время мэр города Геннадий Труханов написал, что Одесса находится под атакой вражеских дронов.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - написал он.

Обновлено в 03:15

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

"Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - написал Кипер.

Ночная атака дронов

Напомним, вечером среды, 2 июля, российская армия традиционно запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. О сигнале тревоги сообщалось в ряде областей.