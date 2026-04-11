В Одесі стався блекаут: два райони частково без світла

У суботу ввечері, 11 квітня, два райони Одеси частково залишились без світла. Причиною блекауту стала аварія на обладнанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Через аварію на обладнанні без світла частково залишилися мешканці Хаджибейського та Пересипського районів. Також можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що бригади ДТЕК вже працюють і зроблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електричку.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко сьогодні заявила, що енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини мали світло.
"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб у найближчі дні електропостачання було забезпечено - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини мали світло", - сказала вона.
Тим часом в "Укренерго" вже анонсували, що на завтра відключення світла в Україні не прогнозуються.