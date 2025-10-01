UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Одесі серед загиблих через зливу - працівниця "Укрзалізниці"

Фото: наслідки потопу в Одесі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

В Одесі під час масштабного потопу, викликаного зливою цього вівторка, загинула працівниця "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

За його словами, 38-річна жінка поверталася додому - вона не змогла проїхати в авто тому пішла пішки вулицею.

"Люта стихія забрала життя 38-річної нашої колеги. На зв'язку із близькими. Також збираємо всю інформацію про людей, хто має пошкоджене житло, щоб максимально оперативно допомогти нашим колегам", - написав він.

Негода в Одесі

У вівторок, 30 вересня, негода накрила низку областей України. Тоді стало відомо про підтоплення та проблеми з електропостачанням. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Наразі відомо, що найбільше від зливи постраждала Одеса. Там навіть було оголошено червоний рівень небезпеки, зупинився весь громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяОдеса