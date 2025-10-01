В Одесі серед загиблих через зливу - працівниця "Укрзалізниці"

В Одесі під час масштабного потопу, викликаного зливою цього вівторка, загинула працівниця "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.
За його словами, 38-річна жінка поверталася додому - вона не змогла проїхати в авто тому пішла пішки вулицею.
"Люта стихія забрала життя 38-річної нашої колеги. На зв'язку із близькими. Також збираємо всю інформацію про людей, хто має пошкоджене житло, щоб максимально оперативно допомогти нашим колегам", - написав він.
У вівторок, 30 вересня, негода накрила низку областей України. Тоді стало відомо про підтоплення та проблеми з електропостачанням. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Наразі відомо, що найбільше від зливи постраждала Одеса. Там навіть було оголошено червоний рівень небезпеки, зупинився весь громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.
Згодом в ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті. Також відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина.
Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.
Все про наслідки зливи - читайте у матеріалі РБК-Україна.