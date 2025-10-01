В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей

В Одесі буде проведено масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Також сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - повідомив президент.

Негода в Одесі

Нагадаємо, вчора вдень негода накрила низку областей України. Повідомлялось про підтоплення та проблеми з електропостачанням. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.