В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей

Середа 01 жовтня 2025 12:53
UA EN RU
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей Фото: наслідки потопу в Одесі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

В Одесі буде проведено масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Також сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - повідомив президент.

Негода в Одесі

Нагадаємо, вчора вдень негода накрила низку областей України. Повідомлялось про підтоплення та проблеми з електропостачанням. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Однак найбільше від зливи постраждала Одеса - там було оголошено червоний рівень небезпеки, зупинився весь громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Згодом в ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті.

Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина.

Все про наслідки зливи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

