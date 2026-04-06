Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Одесі пряме влучання у житловий будинок: під завалами шукають людей, є поранені

04:53 06.04.2026 Пн
2 хв
Внаслідок удару сталося критичне руйнування конструкцій з п’ятого по третій поверхи
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)

У ніч на 6 квітня 2026 року Одеса знову здригнулася від масованої атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Читайте також: Прикордоння поринуло в темряву: через удар РФ на Чернігівщині знеструмлено 10 000 осель

За словами чиновника, під ударом опинилися мирні жителі: ворог цілеспрямовано поцілив у житлову забудову, спричинивши серйозні руйнування та поранення цивільних.

"Ворог знову масовано атакує місто. Є інформація про влучання по житловій забудові. Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах", - зазначив голова МВА Сергій Лисак.

За оперативною інформацією, руйнування зафіксовані у двох ключових районах міста - Київському та Приморському.

В одному з них ворожа ракета або дрон поцілили безпосередньо у багатоповерховий будинок. Там зафіксовано критичні руйнування конструкцій з третього по п’ятий поверхи.

Наразі рятувальники ДСНС проводять надскладну операцію: є висока ймовірність того, що під уламками бетону перебувають люди. На місці працює спецтехніка, кінологи та всі екстрені служби.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків.

Станом на 4:30 ранку вже відомо про 5 постраждалих. Усіх їх оперативно доставлено до медичних закладів із пораненнями різного ступеня тяжкості. Інформація щодо загальної кількості поранених та можливих загиблих постійно уточнюється, оскільки розбір завалів триває.

На місцях прильотів розгортаються оперативні штаби. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати першу психологічну допомогу, гарячі напої та консультації щодо тимчасового розселення. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків, щоб якнайшвидше відновити життєдіяльність пошкоджених кварталів.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про кілька груп ударних безпілотників, що прямували у бік Одеси. За інформацією моніторингових каналів, на місто летіло понад 30 дронів, які рухалися кількома групами.

Загалом повітряна тривога в Одесі тривала трохи більше години. О 03:37 було оголошено відбій.

До слова, у ніч на 5 квітня російські війська вже атакували Одесу. Тоді через обстріл спалахнули автомобілі та балкон житлового будинку. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Крім того, вдень 2 квітня в Одесі лунали вибухи під час ракетної атаки. Після першого вибуху за кілька хвилин жителі міста почули ще один.

