Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Одессе прямое попадание в жилой дом: под завалами ищут людей, есть раненые

04:53 06.04.2026 Пн
2 мин
В результате удара произошло критическое разрушение конструкций с пятого по третий этажи
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: ликвидация последствий атаки (Getty Images)

В ночь на 6 апреля 2026 года Одесса снова содрогнулась от массированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Читайте также: Приграничье погрузилось в темноту: из-за удара РФ на Черниговщине обесточены 10 000 домов

По словам чиновника, под ударом оказались мирные жители: враг целенаправленно попал в жилую застройку, вызвав серьезные разрушения и ранения гражданских.

"Враг снова массированно атакует город. Есть информация о попадании по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах", - отметил глава МВА Сергей Лысак.

По оперативной информации, разрушения зафиксированы в двух ключевых районах города - Киевском и Приморском.

В одном из них вражеская ракета или дрон попали непосредственно в многоэтажный дом. Там зафиксированы критические разрушения конструкций с третьего по пятый этажи.

Сейчас спасатели ГСЧС проводят сложнейшую операцию: есть высокая вероятность того, что под обломками бетона находятся люди. На месте работает спецтехника, кинологи и все экстренные службы.

Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.

По состоянию на 4:30 утра уже известно о 5 пострадавших. Все они оперативно доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести. Информация об общем количестве раненых и возможных погибших постоянно уточняется, поскольку разбор завалов продолжается.

На местах прилетов разворачиваются оперативные штабы. Жители поврежденных домов могут получить первую психологическую помощь, горячие напитки и консультации по временному расселению. Коммунальные службы уже начали ликвидацию последствий, чтобы как можно быстрее восстановить жизнедеятельность поврежденных кварталов.

Отметим, что ранее Воздушные силы сообщали о нескольких группах ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Одессы. По информации мониторинговых каналов, на город летело более 30 дронов, которые двигались несколькими группами.

В целом воздушная тревога в Одессе продолжалась чуть больше часа. В 03:37 был объявлен отбой.

К слову, в ночь на 5 апреля российские войска уже атаковали Одессу. Тогда из-за обстрела загорелись автомобили и балкон жилого дома. По предварительным данным, пострадали два человека.

Кроме того, днем 2 апреля в Одессе раздавались взрывы во время ракетной атаки. После первого взрыва через несколько минут жители города услышали еще один.

