В Одесі провели чемпіонат з ММА на честь морпіхів Військово-морських сил
В Одесі відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств (ММА), присвячений українським морським піхотинцям, які воюють на передовій.
Про це розповідає РБК-Україна.
Як проходили змагання
У змаганнях взяли участь майже 200 бійців, серед яких - як молоді спортсмени, так і досвідчені чемпіони та військовослужбовці.
Цьогоріч чемпіонат мав особливий символічний характер - його присвятили воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, які виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.
У турнірі взяли участь представники різних видів єдиноборств - від боксу до джиу-джитсу та муай-тай. Організатори спеціально поєднали різні школи, щоб визначити найсильніших у форматі ММА, який вимагає універсальності, витривалості та здатності швидко адаптуватися.
Окрім цивільних спортсменів, у змаганнях виступили діючі військові та курсанти.
Чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА в Одесі
Чому це важливо
Організатори наголошують, що ідея турніру символічно перегукується з умовами служби у Військово-морських силах. Там, як і в ММА, важливими є багатофункціональність та готовність до різних викликів - від бойових завдань до роботи у тилу.
Під час заходу також нагадали про можливість долучитися до лав ВМС. У підрозділах морської піхоти та інших частинах служби відкриті як бойові, так і тилові посади, а кандидати можуть самостійно обирати напрям служби.
Зокрема, можна звернутися до центру рекрутингу ВМС ЗСУ за телефоном: +38 (097) 041-17-55.
Раніше РБК-Україна писало, що Військово-морські сили Збройних сил України у ніч на 30 квітня уразили два російські катери біля Керченської протоки, які охороняли Керченський міст. За даними військових, під удар потрапили катери "Соболь" і "Грачонок", які використовувалися для охорони та протидиверсійних операцій.
Також Сили оборони України уразили два російські нафтові танкери в районі порту Новоросійськ. Судна належали до "тіньового флоту" РФ і використовувалися для перевезення нафти.