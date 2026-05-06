ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі провели чемпіонат з ММА на честь морпіхів Військово-морських сил

19:00 06.05.2026 Ср
2 хв
Майже 200 бійців змагалися на відкритому турнірі в Одесі
aimg Тетяна Веремєєва
В Одесі провели чемпіонат з ММА на честь морпіхів Військово-морських сил Фото: Чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА в Одесі (facebook.com/uafmarines)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Одесі відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств (ММА), присвячений українським морським піхотинцям, які воюють на передовій.

Про це розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Коли День військово-морських сил ЗСУ: дата, традиції, історія свята

Як проходили змагання

У змаганнях взяли участь майже 200 бійців, серед яких - як молоді спортсмени, так і досвідчені чемпіони та військовослужбовці.

Цьогоріч чемпіонат мав особливий символічний характер - його присвятили воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, які виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

У турнірі взяли участь представники різних видів єдиноборств - від боксу до джиу-джитсу та муай-тай. Організатори спеціально поєднали різні школи, щоб визначити найсильніших у форматі ММА, який вимагає універсальності, витривалості та здатності швидко адаптуватися.

Окрім цивільних спортсменів, у змаганнях виступили діючі військові та курсанти.

Чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА в Одесі

Чому це важливо

Організатори наголошують, що ідея турніру символічно перегукується з умовами служби у Військово-морських силах. Там, як і в ММА, важливими є багатофункціональність та готовність до різних викликів - від бойових завдань до роботи у тилу.

Під час заходу також нагадали про можливість долучитися до лав ВМС. У підрозділах морської піхоти та інших частинах служби відкриті як бойові, так і тилові посади, а кандидати можуть самостійно обирати напрям служби.

Зокрема, можна звернутися до центру рекрутингу ВМС ЗСУ за телефоном: +38 (097) 041-17-55.

Більше інформації можна знайти на сайті.

Раніше РБК-Україна писало, що Військово-морські сили Збройних сил України у ніч на 30 квітня уразили два російські катери біля Керченської протоки, які охороняли Керченський міст. За даними військових, під удар потрапили катери "Соболь" і "Грачонок", які використовувалися для охорони та протидиверсійних операцій.

Також Сили оборони України уразили два російські нафтові танкери в районі порту Новоросійськ. Судна належали до "тіньового флоту" РФ і використовувалися для перевезення нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса ВМС ММА
Новини
Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимова, Вероніка Марченко 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет