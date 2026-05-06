В Одесі провели чемпіонат з ММА на честь морпіхів Військово-морських сил

В Одесі відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств (ММА), присвячений українським морським піхотинцям, які воюють на передовій.

Як проходили змагання

У змаганнях взяли участь майже 200 бійців, серед яких - як молоді спортсмени, так і досвідчені чемпіони та військовослужбовці.

Цьогоріч чемпіонат мав особливий символічний характер - його присвятили воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, які виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

У турнірі взяли участь представники різних видів єдиноборств - від боксу до джиу-джитсу та муай-тай. Організатори спеціально поєднали різні школи, щоб визначити найсильніших у форматі ММА, який вимагає універсальності, витривалості та здатності швидко адаптуватися.

Окрім цивільних спортсменів, у змаганнях виступили діючі військові та курсанти.

Чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА в Одесі

Чому це важливо

Організатори наголошують, що ідея турніру символічно перегукується з умовами служби у Військово-морських силах. Там, як і в ММА, важливими є багатофункціональність та готовність до різних викликів - від бойових завдань до роботи у тилу.

Під час заходу також нагадали про можливість долучитися до лав ВМС. У підрозділах морської піхоти та інших частинах служби відкриті як бойові, так і тилові посади, а кандидати можуть самостійно обирати напрям служби.

Зокрема, можна звернутися до центру рекрутингу ВМС ЗСУ за телефоном: +38 (097) 041-17-55.

Більше інформації можна знайти на сайті.