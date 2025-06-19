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Коли День військово-морських сил ЗСУ: дата, традиції, історія свята

Четвер 19 червня 2025 15:30
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Коли День військово-морських сил ЗСУ: дата, традиції, історія свята Скоро в Україні відзначатимуть День ВМС ЗСУ (фото: Facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Фелікс Коркін

День військово-морських сил Збройних сил України - щорічне професійне свято українських моряків, морської піхоти та всіх, хто служить на захисті морських кордонів держави.

РБК-Україна розповідає про традиції та історію свята, а також про те, коли День ВМС у 2025 році.

Коли святкують День ВМС ЗСУ

Відповідно до Указу Президента України №331/2015 від 12 червня 2015 року, свято відзначається в першу неділю липня.

Таке рішення було ухвалене з метою остаточного відмежування від радянських та російських традицій.

Таким чином, у 2025 році День військово-морських сил ЗСУ святкують 6 липня.

Історія та значення свята

Історія українського флоту сягає 1918 року, коли під час визвольних змагань на кораблях Чорноморського флоту вперше підняли синьо-жовті прапори.

Після проголошення незалежності України у 1991 році почалося формування ВМС ЗСУ як окремого виду Збройних сил.

Перші в історії військово-морських сил незалежної України широкомасштабні навчання "Море-96" відбулися 30 липня-1 серпня 1996 року в Чорному морі. У них взяли участь 14 бойових кораблів, 2500 військових та авіація. Фінальну фазу очолював президент Леонід Кучма.

Після цієї події, 1 серпня було офіційно проголошено Днем військово-морських сил України (Указ №708/1996). Свято урочисто відзначалося з 1997 року, зокрема - у Севастополі, де на українських кораблях вперше підняли національні військово-морські прапори.

День ВМС став символом бойової готовності флоту та перемоги у боротьбі за статус України як морської держави.

До 2005 року День ВМС України щорічно відзначали 1 серпня, однак така дата часто припадала на будні, що суперечило флотським традиціям. Виходило, що українські моряки відзначали своє професійне свято в робочий день, тоді як російські - у неділю напередодні.

Щоб відновити символічну справедливість і зручність святкування, у 2006 році Віктор Ющенко підписав Указ №259, яким установив нову дату - перша неділя липня. Це рішення було ухвалене з урахуванням побажань самих військових моряків і "з метою відродження національних морських традицій".

Зазначимо, що протягом кількох років День військово-морських сил Збройних сил України не відзначався, адже на зміну йому прийшло інше свято - День флоту України.

Після обрання президентом Віктор Янукович підписав указ, яким переніс святкування Дня флоту на останню неділю липня, поєднавши його зі святкуванням дня військово-морського флоту Росії.

У 2015 році президент Петро Порошенко повернув назву свята - День військово-морських сил Збройних сил України - і відновив святкування в першу неділю липня. Цей крок став чітким символом розриву з радянським та російським минулим і підтвердженням національної ідентичності українського флоту.

Особливого значення свято набуло саме після 2014 року, коли Росія окупувала Крим. Саме тоді українські моряки проявили неймовірну стійкість, залишаючись вірними присязі.

Сьогодні, у контексті повномасштабної війни, їхній внесок в оборону Півдня, знищення ворожих кораблів та розмінування акваторій - безцінний.

Коли День військово-морських сил ЗСУ: дата, традиції, історія святаКораблі ВМСУ на навчаннях (фото: Facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Як вшановують військово-морські сили

У цей день по всій країні проходять урочисті заходи - покладання квітів, вручення державних нагород, концерти, виставки техніки.

Найбільше подій традиційно відбувається в Одесі, яка залишається головною базою ВМС ЗСУ.

Військові капелани проводять молебні, а командування ЗСУ публікує вітання для всіх військовослужбовців, які служать на морі.

На тлі повномасштабної війни День ВМС ЗСУ є не лише даниною традиції, а й нагодою згадати про героїзм, самопожертву і професіоналізм моряків. Це день вдячності, пам’яті про загиблих та підтримки тих, хто продовжує боронити Україну на морських рубежах.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: історичний нарис Мирослава Мамчака про історію Українського флоту, Вікіпедія.

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