В Одессе провели чемпионат по ММА в честь морпехов Военно-морских сил

В Одессе состоялся открытый чемпионат области по смешанным единоборствам (ММА), посвященный украинским морским пехотинцам, которые воюют на передовой.

Как проходили соревнования

В соревнованиях приняли участие около 200 бойцов, среди которых - как молодые спортсмены, так и опытные чемпионы и военнослужащие.

В этом году чемпионат носил особый символический характер - его посвятили воинам 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта.

В турнире приняли участие представители разных видов единоборств - от бокса до джиу-джитсу и муай-тай. Организаторы специально объединили различные школы, чтобы определить сильнейших в формате ММА, который требует универсальности, выносливости и способности быстро адаптироваться.

Кроме гражданских спортсменов, в соревнованиях выступили действующие военные и курсанты.

Почему это важно

Организаторы отмечают, что идея турнира символически перекликается с условиями службы в Военно-морских силах. Там, как и в ММА, важны многофункциональность и готовность к различным вызовам - от боевых задач до работы в тылу.

Во время мероприятия также напомнили о возможности присоединиться к рядам ВМС. В подразделениях морской пехоты и других частях службы открыты как боевые, так и тыловые должности, а кандидаты могут самостоятельно выбирать направление службы.

В частности, можно обратиться в центр рекрутинга ВМС ВСУ по телефону: +38 (097) 041-17-55.

