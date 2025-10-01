UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей

Фото: наслідки потопу в Одесі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

В Одесі буде проведено масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Також сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - повідомив президент.

Негода в Одесі

Нагадаємо, вчора вдень негода накрила низку областей України. Повідомлялось про підтоплення та проблеми з електропостачанням. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Однак найбільше від зливи постраждала Одеса - там було оголошено червоний рівень небезпеки, зупинився весь громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Згодом в ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті.

Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина.

Все про наслідки зливи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВолодимир ЗеленськийПогода