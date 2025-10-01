RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей

Фото: последствия потопа в Одессе (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

В Одессе будет проведена масштабная проверка после ливня, который привел к потопу и гибели людей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Ужасная ситуация в Одессе на днях - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока неизвестна", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция. Также сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе обстоятельств такого масштаба трагедии.

"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю детальный доклад", - сообщил президент.

Непогода в Одессе

Напомним, вчера днем непогода накрыла ряд областей Украины. Сообщалось о подтоплении и проблемах с электроснабжением. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

 

Однако больше всего от ливня пострадала Одесса - там был объявлен красный уровень опасности, остановился весь общественный транспорт, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение. Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий и рассказали о погибших в городе.

Известно, что в Одессе погибли девять человек, среди которых - целая семья.

Все о последствиях ливня - читайте в материале РБК-Украина.

ОдессаВладимир ЗеленскийПогода