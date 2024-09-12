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В Одесі пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Одеса, Четвер 12 вересня 2024 12:18
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В Одесі пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики Фото: в Одесі пролунав вибух 12 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух в Одесі пролунав у четвер, 12 вересня. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

У мережі заявив, що близько 12:11 в Одесі чули звуки вибуху. За даними місцевих ЗМІ, вибух пролунав у районі міста Южне в Одеському районі.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 12:03.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у південних областях України.

Карта повітряних тривог станом на 12:15

В Одесі пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Нічна атака ворога

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 64 дрони-камікадзе та п'ять ракет. Українські військові знищили 44 "Шахеди". ППО працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу Сумської області. Були атаковані об'єкти енергетики, будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У місті критична ситуація зі світлом. Детальніше про наслідки удару по Конотопу - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, окупанти намагалися вдарили по Києві, всі ворожі дрони збили на підступах до міста. У Хмельницькій області через атаку "Шахедів" спалахнула пожежа на складі.

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