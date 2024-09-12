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Нічна атака на Київ: у КМВА розповіли, чи долетіли дрони до міста та чи були влучання

Київ, Четвер 12 вересня 2024 08:32
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Нічна атака на Київ: у КМВА розповіли, чи долетіли дрони до міста та чи були влучання Фото: на підступа до Києва збили всі ворожі дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 12 вересня намагалася атакувати Київ. Ворожі дрони не долетіли до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Це була сьому повітряна атака окупантів на Київ за вересень Ворог застосував ударні дрони. У КМВА уточнили, що була загроза ударів балістичними ракетами, але обійшлося без застосування по Києву.

Загалом повітряна тривога за ніч оголошувалася у Києві тричі і тривала дві години. Дрони летіли на столицю хвилями. Перші групи окупанти запустили ще до опівночі.

"Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався", - йдеться у повідомленні.

Всі ворожі безпілотники були знищені на підступах до Києва. За попередніми даними, у столиці "прильотів" не було, ніч минула без постраждалих та руйнувань.

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 12 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. У низці областей оголошувалася тривога. Також Повітряні сили попереджали про можливу загрозу застосування ворогом балістики.

Росія завдала масованого удару "Шахедами" по Конотопу Сумської області. Відомо про щонайменше 13 постраждалих. У місті критична ситуація з електропостачанням. Воду подають за графіком.

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