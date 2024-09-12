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Нічна атака дронів: у Хмельницькій області сталася пожежа на складі меблевої продукції

Четвер 12 вересня 2024 08:43
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Нічна атака дронів: у Хмельницькій області сталася пожежа на складі меблевої продукції Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони у Хмельницькій області знищили 10 російських безпілотників типу Shahed.

Про це заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

Однак, внаслідок обстрілів виникла пожежа на складі, де зберігалася меблева продукція.

Наразі над ліквідацією пожежі працюють підрозділи ДСНС.

Нічна атака на Україну

У ніч на 12 вересня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе. В декількох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили також попереджали про можливий запуск балістичних ракет.

Масований удар дронами Shahed був завданий по Конотопу в Сумській області. Щонайменше 13 осіб зазнали поранень. У місті склалася критична ситуація з електропостачанням, а подачу води здійснюють за графіком.

Крім того, у ніч на 12 вересня Росія спробувала атакувати Київ, але ворожі дрони не досягли столиці. У КМВА зазначили, що існувала загроза удару балістичними ракетами, однак по Києву їх не застосували.

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