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В Одессе прогремел взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

Одесса, Четверг 12 сентября 2024 12:18
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В Одессе прогремел взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики Фото: в Одессе прогремел взрыв 12 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Одессе прогремел в четверг, 12 сентября. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В сети заявил, что около 12:11 в Одессе слышали звуки взрыва. По данным местных СМИ, взрыв прогремел в районе города Южное в Одесском районе.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 12:03.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в южных областях Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:15

В Одессе прогремел взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

Ночная атака врага

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 64 дрона-камикадзе и пять ракет. Украинские военные уничтожили 44 "Шахеда". ПВО работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Россияне нанесли массированный удар по Конотопу Сумской области. Были атакованы объекты энергетики, дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. В городе критическая ситуация со светом. Детальнее о последствиях удара по Конотопу - в материале РБК-Украина.

Кроме того, оккупанты пытались ударить по Киеву, все вражеские дроны сбили на подступах к городу. В Хмельницкой области из-за атаки "Шахедов" вспыхнул пожар на складе.

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