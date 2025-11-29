В Одесі пролунав вибух на тлі загрози ударів балістикою

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомили у ПС ЗСУ.

Водночас місцеві канали написали, що в Одесі пролунав сильний вибух. Локація вибуху невідома, місцева влада поки що не давала коментарів. Станом на 19:30 оголошено відбій повітряної тривоги.

За даними моніторингових каналів, пуски були з території тимчасово окупованого Криму. Ворог запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" / KN-23.