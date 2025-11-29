RU

Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы ударов баллистикой

Иллюстративное фото: Предварительно оккупанты применили ракету "Искандер-М" (Армия Информ)
Автор: Антон Корж

В Одессе вечером 29 ноября прогремел сильный взрыв. Перед этим объявлялась угроза атаки баллистическими ракетами для южных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины, местные и мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили в ВС ВСУ.

В то же время местные каналы написали, что в Одессе прогремел сильный взрыв. Локация взрыва неизвестна, местные власти пока не давали комментариев. По состоянию на 19:30 объявлен отбой воздушной тревоги.

По данным мониторинговых каналов, пуски были с территории временно оккупированного Крыма. Враг запустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" / KN-23.

 

Напомним, что российские оккупанты постоянно атакуют Одессу и Одесскую область. В частности в ночь на 27 ноября регион уже в очередной раз находился под ударом российских беспилотников. Из-за атаки были повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

В ночь на 25 ноября область также подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрелов возникли несколько пожаров, были раненые. За день до этого оккупанты били беспилотниками по региону, вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, было повреждено оборудование.

ОдессаВойна в Украине