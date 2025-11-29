В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы ударов баллистикой

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили в ВС ВСУ.

В то же время местные каналы написали, что в Одессе прогремел сильный взрыв. Локация взрыва неизвестна, местные власти пока не давали комментариев. По состоянию на 19:30 объявлен отбой воздушной тревоги.

По данным мониторинговых каналов, пуски были с территории временно оккупированного Крыма. Враг запустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" / KN-23.